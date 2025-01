Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 20 km Mass Start Engadina 2025 in DIRETTA: Diggins al comando, azzurre indietro

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA MARCIALONGA DALLE 8.0015.38 Grande azione di Jessie. L’americana guida un gruppetto di cinque atlete si sta riportando su Sanness.15.36 Situazione invariata tra le prime tre ai 13.7 km. Inizia il secondo giro del circuito finale.15.34 Ai 12.5 km Slind passa con 6? di vantaggio su Sanness, la quale a sua volta ne guadagna tre su.15.34 Nora Sanness scappa via! La norvegese evade del gruppo e si getta all’inseguimento di Slind.15.32 Slind metro dopo metro aggiunge qualche centimetro di divario tra sé e le avversarie.15.30 Di Centa è 33ma a 38.2 dalla testa, Gismondi invece paga oltre un minuto.15.30 Ai 10.8 km Slind comanda con 5? su, leader del gruppo inseguitore.15.29 PARTE SLIND! E questa non è un’azione casuale.