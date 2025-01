.com - Jesi / Il calcio in lutto, deceduto padre Franco Marzioni il frate arbitro

Aveva 81 anni, i funerali martedì 28 gennaio alle ore 10,30 a Sassoferrato presso la Chiesa della Pace. I ricordi di Massimiliano Rossi e Riccardo Piccioni, 26 gennaio 2025 – Il mondo delin generale e quello arbitrale in particolare, oltre alla comunità civile e religiosa di tutta la Vallesina e della provincia di Ancona, piange la scomparsa di, il, decano delle giacchette nerene., nella sua carriera di direttore di gara, aveva arbitrato ai massimi livelli regionali marchigiani per poi diventare presidente della sezione arbitri di. Come osservatore aveva raggiunto la serie D.Infine ha collaborato con grande impegno per istruire e crescere le giovani leve.Nel ricordarlo il presidente della sezione arbitri diMassimiliano Rossi sulla pagina facebook dell’Aiaha scritto: “Caro, non puoi immaginare il sentimento di smarrimento che tutti noi stiamo provando.