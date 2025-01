Liberoquotidiano.it - Come voglio morire". Asia Argento spaventa Silvia Toffanin, cosa è successo in studio

Discorsi macabri daè stata ospite a Verissimo, il programma in onda su Canale 5. E, com'era prevedibile, le sue dichiarazioni hanno destato un certo clamore. Al centro dell'intervista il tema della vita e, soprattutto, della morte. "Amo il mio mestiere più di tutto, solo meno dei miei figli - ha spiegato l'attrice -. Io vorreisul palcoscenico sicuramente - ha poi aggiunto -, sarebbe stupendamorte mi auguro quella". Ma non finisce qui.ha poi proseguito il suo discorso macabro: "Oppure mi piacerebbecon l'aereo.". A quel punto, insi è levato un "no" corale eè rimasta di sasso. "Mi piacerebbecosì per vedere le facce di tutti.", ha proseguito la figlia del grande regista horror. "C'è sempre un po' di Darioin te, il Dna non mente", ha replicato la padrona di casa.