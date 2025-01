Ilgiorno.it - Al via il corso per imparare a gestire rifugi

SONDRIORegione Lombardia ha confermato l’attivazione della sperimentazione per i corsi di cucina, sala bar, pasticceria, abbigliamento e operatore agricolo, per il prossimo anno scolastico di Apf Valtellina. Concepita con l’obiettivo di modernizzare la formazione professionale, si affianca ad altre iniziative che Apf Valtellina ha già attivato, come progetti Erasmus, scambi formativi e collaborazioni con scuole italiane e internazionali. Inoltre, Apf Valtellina si prepara a lanciare ildi “Gestione di2025”, un’iniziativa promossa da Ersaf Lombardia su incarico del Pirellone. Il, della durata di 30 ore, si svolgerà nel mese di marzo e sarà dedicato ai maggiorenni o ai ragazzi che hanno già ottenuto la Qualifica professionale e sono in possesso dell’abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande.