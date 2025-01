Iltempo.it - Sottocorona preannuncia l'importante cambiamento del tempo: si va sotto media

Paolo, meteorologo di La7, nel suo quotidiano appuntamento con le previsioni meteo fa un punto della situazione di ciò che aspetterà gli italiani nei prossimi giorni. In primis si concentra sull'andamento delle temperature e sul posizionamento di esse rispetto alle medie: "Temperaturesull'Atlantico e in avvicinamento alle coste dell'Europa, poi c'è una zona molto calda al centro dell'Europa, l'Italia si trova tra i 2 e i 4 gradi al di sopra delle medie calcolate per questa giornata. Domani la parte calda si sposta verso est e arrivano temperature più basse dalla Francia, ma gran parte della Penisola rimane su valori ancora sopra le medie. Nella giornata di lunedì al nord si va un po', mentre sulle altre zone non entra questo gran freddo. La settimana avrà piccole oscillazioni, non ci sono grandi cambiamenti.