Oasport.it - Pellegrino non accetta il declassamento: “Non sono d’accordo, succede in tutte le gare”. L’Italia presenta ricorso

Federicoaveva conquistato un pregevole terzo posto nella sprint in tecnica libera andata in scena in Engadina e stava per festeggiare un bel podio in questo appuntamento della Coppa del Mondo di sci di fondo, ma il fuoriclasse valdostano è stato declassato a causa di un molto dubbia ostruzione ai danni del francese Lucas Chanavat. L’azzurro ha così chiuso in sesta posizione nella gara vinta dal norvegese Johannes Klaebo.Federicoha espresso la propria amarezza in un video pubblicato sui suoi profili social: “Dopo il Tour de Skistato malato una settimana, non neancora uscito a pieno. Abbiamo fatto una settimana-dieci giorni di quota per avvicinarci a questo periodo e ai Mondiali di fine febbraio. Oggi di nuovo in gara, tutto è andato bene,contento delle sensazioni fisiche e soprattutto di quelle mentali, ho gestito bene la gara e miespresso al meglio.