Superguidatv.it - Ora o mai più, intervista a Valerio Scanu: “La classifica non mi interessa. L’accoppiata con Rita Pavone? C’è chi gioca in casa e chi fa più fatica. I testi sessisti delle canzoni fanno schifo”

Leggi su Superguidatv.it

ha deciso di rimettersi in gioco in “Ora o mai più” il programma condotto da Marco Liorni e in onda il sabato in prima serata su Raiuno. Guai però a chiamarlo rilancio o riscatto. Il cantante, uscito dal talent di Amici e vincitore del Festival di Sanremo nel 2010, ha un solo obiettivo, divertirsi e fare musica in televisione. Noi di SuperGuida TV lo abbiamoto in esclusiva e ai nostri microfoni ha parlato di come sta vivendo questa avventura.Nelle prime due puntate,è finito ultimo in. Un risultato che però non gli rende merito visto il suo talento: “Non lo so e neanche mipiù di tanto. Cerco sempre di essere trasparente ma a volte non paga. Allo stesso tempo però sono sempre stato così, non fingo. Negli anni mi hanno dato dell’antipatico, dello spocchioso ma se avessi voluto avrei potuto fare cometanti, abbozzando su tante cose.