Nuovi concorrenti lunedì al Grande Fratello | Un imprevisto

Il suo ingresso era previsto per giovedì scorso, ma probabilmente a causa del ripescaggio è stato spostato a, nella prossima puntata delinfatti tornerà nella casa Maria Teresa Ruta. Proprio come Eva Grimaldi e Stefania Orlando, anche la Ruta tornerà a mettersi in gioco nel reality di Canale 5. Maria Teresa non sarà sola,ci sarannoal GF.al, l’annuncio nello spot pubblicitario.Nello spot pubblicitario che sta andando in onda in queste ore su Canale 5 si sente: “Tutti contro tutti nella casa. Arriva l’Maria Teresa Ruta, ma non sarà la sola“.In Casa sono tutti contro tutti ed è in arrivo un nuovoMaria Teresa Ruta è pronta a tornare. ma non sarà da sola! Una nuova imperdibile puntata di #vi aspettain prima serata su #Canale5 e live su Mediaset Infinity! pic.