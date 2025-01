Sport.quotidiano.net - Nazionali, le novità in panchina. Garcia riparte dal Belgio, Nagelsmann rinnova

Leggi su Sport.quotidiano.net

Importantiemergono sul fronte dellein vista della sosta prevista nel mese di marzo. Dopo l’esonero di Domenico Tedesco, ilha sciolto le riserve e ha nominato Rudicome nuovo ct. L’ex allenatore di Napoli e Roma esordirà il prossimo 20 di marzo nella doppia sfida contro l’Ucraina, con l’obiettivo di riscattare le ultime deludenti prestazioni in Nations League, che hanno costretto i “Diavoli Rossi“ a disputare lo spareggio playoff per non retrocedere nella serie cadetta. Si tratta della prima esperienza dida commissario tecnico, e in generale alla guida di una squadra in seguito alla disastrosa esperienza sulladel Napoli, fresco vincitore dello scudetto, culminata con l’esonero nel novembre 2023. Non solo in, però, ci sono stati cambiamenti di rilievo durante le ultime ore.