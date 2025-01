Ilfattoquotidiano.it - Morte Sara Piffer, la rabbia del mondo del ciclismo. Moser: “Fermate questa mattanza”. Fondriest: “Non smetteremo mai di lottare”

Ildelè indignato. Anzi furente. Venerdì 24 gennaio sulle strade italiane ha perso un’altra delle sue promesse. La 19enne, investita da un’auto in fase di sorpasso mentre si stava allenando sulla sua amata bicicletta. Una strage continua, che colpisce semplici persone sulle due ruote così come gli agonisti e i professionisti. ““, è il grido didel campione trentino Francesco. La 19enne, originaria di Palù di Giovo, si allenava sulle sue strade, tra Mezzocorona e Mezzolombardo. “Strade che conosco come le mie tasche, perché è una vita che le percorro in macchina o in bicicletta”, ha raccontatoa tuttobiciweb. “Quella ragazza non la conoscevo bene ma la conoscevo. Qui in Valle se ne parlava come una ragazza di assoluto talento.