Juventusnews24.com - Felipe Melo dice addio al calcio giocato: ufficiale il ritiro del centrocampista ex Juventus – VIDEO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24ildell’ex Juve: il brasilianoal. L’annuncio sui social –lascia il. Èildell’ex Juve, che in Serie A ha vestito anche le maglie di Inter e Fiorentina. Il brasiliano lo ha annunciato sui propri canali social: Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da(@– «Oggi chiudo uno dei capitoli più importanti della mia vita: la mia carriera da calciatore. Sono stati anni incredibili, pieni di battaglie e conquiste, ma soprattutto anni in cui ho visto il piano di Dio realizzarsi in ogni passo che ho compiuto. Tutto ciò che ho vissuto, ogni momento, è stato guidato dalla Sua mano, e sono eternamente grato per il privilegio di aver fatto ciò che amo.