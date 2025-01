Ilrestodelcarlino.it - Degrado in zona Sud, polemica continua

Il dibattito sulla sicurezza e il decoro nellaSud di Rimini si accende. E dopo il botta e risposta tra il vice presidente del comitato diMassimiliano Baietta e l’assessore comunale alla Sicurezza Juri Magrini, è di nuovo il comitato, anche nella persona del presidente Roberto Urbinati, ad alzare la voce contro "parole false usate dall’assessore Magrini – attaccano Baietta e Urbinati –. Da parte del comitato non è mai stato puntato il dito contro la polizia locale per quanto riguarda l’emergenza prostituzione che dilaga da Marebello a Miramare. Piuttosto il discorso è legato alla richiesta di più sicurezza in generale. L’appello è semplicemente a una maggiore presenza anche delle forze dell’ordine locali accanto a quelle statali, che già ci sono. Il fenomeno d’altronde è sotto gli occhi di tutti e quanto fatto sinora non basta".