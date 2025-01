Iltempo.it - Trump "vuole inviare truppe e blindati al confine con il Messico": il retroscena

La rivoluzione di Donaldè appena iniziata. Il presidente degli Stati Unitie migliaia diaggiuntive alcon ilper gestire la crisi migratoria. Lo scrive il Washington Post, citando quattro funzionari statunitensi a conoscenza dei piani di, secondo i quali i soldati saranno soldati equipaggiati con veicoli da combattimento Stryker da 20 tonnellate. Se approvati, i piani aumenterebbero notevolmente la presenza dell'esercito dal Texas alla California, dove circa 2.500 soldati sono posizionati per assistere la Us Customs and Border Protection nell'individuazione e nell'arresto di migranti che cercano di entrare illegalmente negli Stati Uniti. Per affrontare quella che il presidente Donaldha definito "un'emergenza nazionale". Secondo i funzionari della difesa, l'operazione in corso potrebbe coinvolgere ben oltre 10.