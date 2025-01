Ilgiorno.it - “State a minimo ?² metri per la vostra incolumità”: le aggiunte goliardiche alla statua del Politecnico contro il divieto di fumo

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 24 gennaio 2025 – Come hanno preso gli studenti del, il nuovodiall’aperto in vigore a Milano dal primo gennaio? A modo loro, tra goliardia e protesta. Questa mattina su una delle statue deldi Milano, in piazza Leonardo da Vinci, sono apparse due: una grossa sigaretta tra le dita e un cartello che più chiaro di così non si può: “Attenzione, pericolo metastasi.?²per la”. Tradotto,9,86(.), cioè quasi 10, quelli previsti dnuova ordinanza della giunta Sala. Non è chiaro se lesiano una aperta critica o solo una boutade. Ma di certo c’è che è stata fatta al modo degli ingegneri. Ma di chi è lacoinvolta nello scherzo? Si tratta di Giuseppe Colombo, ingegnere, professore di Meccanica industriale e di Costruzione di macchine nell'Istituto tecnico Superiore di Milano (), di cui fu anche direttore.