Romadailynews.it - Roma: ruba vestiti in un negozio di via del Tritone e tenta la fuga, arrestato 21enne

Leggi su Romadailynews.it

Hato deiin undi via del, nel centro di, per poire la. Per questo, un ragazzo di 21 anni e’ statocon l’accusa di furto aggravato. E’ successo ieri pomeriggio, quando i carabinieri della stazioneVittorio Veneto, transitando nella via, hanno notato un uomo uscire di corsa da undi abbigliamento, inseguito da un addetto alla sicurezza.Dopo essere stato bloccato, il ragazzo e’ stato trovato in possesso di alcuni capi d’abbigliamento a cui aveva rimosso le placche antitaccheggio per eludere i controlli elettronici. La merce e’ stata quindi recuperata e restituita al, mentre l’uomo, peruviano di 21 anni, e’ statoe portato in caserma in attesa dell’udienza di convalida. Dovra’ rispondere di furto aggravato.