Rai 2 | Boss in incognito e la pizza perfetta con Alessandro Condurro

Leggi su Ildenaro.it

Le storie dei ”” che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti, sotto mentite spoglie: lunedì 27 gennaio, in prima serata su Rai2, va in onda ”in”, il docu-reality condotto da Max Giusti, in, anche in questa stagione come nelle precedenti, che si camuffa da operaio e va in missione per conto del. Protagonista del primo episodio sarà, Amministratore Delegato de L’Antica Pizzeria “Da Michele in the world”, storica pizzeria nata 150 anni fa nel cuore pulsante di Napoli e che ha saputo conquistare tutto il mondo. L’azienza conta 680 dipendenti e ha un fatturato annuo di 100 milioni di euro. Nel corso della puntata, sotto mentite spoglie, incontrerà i suoi dipendenti: Umberto gli mostrerà come realizzare l’amata‘Salsiccia e friarielli’ e lafritta, con Francia imparerà le regole di un amorevole servizio ai clienti, Prince gli trasmetterà l’attenzione per la pulizia e l’ordine, fondamentali all’interno della pizzeria, e con Antonio preparerà la classica graffa napoletana e i buonissimi nodini al cioccolato.