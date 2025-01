Lettera43.it - Nordio, il sovraffollamento delle carceri vale solo se sei un torturatore libico

Il cosiddetto ministro della cosiddetta Giustizia, Carlo cosiddetto, dice che nelleitaliane c’è il «cosiddetto». Unper la cui riduzione «sono esclusi i provvedimenti di amnistia o di scarcerazione lineare che manifesterebbero una debolezza da parte dello Stato», ha detto l’ex magistrato in Senato in occasione della relazione sull’amministrazione della Giustizia. A meno che, beninteso, tu non sia il capo di unapiù famigerate prigioni libiche accusato di tortura. In quel caso, nel caso appunto di Osama Almasri Njeem, non si tratta di «debolezza».Almasri (foto da X).Un governo tutto panpenalismo e populismo penalePiù il ministro riafferma a parole principi cosiddetti liberali, più invece l’azione politica del governo diverge dalle sue intenzioni.