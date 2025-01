Terzotemponapoli.com - NM Live – Anguissa stratosferico. Pista calda per il Napoli è Adeyemi, attenzione a Ismajli

De Luca, O, Fava, Pellissier e Cammaroto hanno partecipato a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:NM– De Luca: “Ilè sulla strada giusta per giocarsela fino in fondo, mi aspetto due operazioni sul mercato”– FRANCESCO DE LUCA, giornalista: “? Credo che la squadra azzurra cercherà di fare due operazioni: un difensore centrale e il sostituto di Kvara. Sono operazioni differenti per le cifre. Il sostituto di Kvara lo devi pagare cash. Il desiderio di Conte è avere uno delllo di Garnacho. Ho visto ottimismo sulla trattativa, ma la distanza di 10-15 milioni è tantissimo e credo che De Laurentiis non voglia sforare un certo tetto.