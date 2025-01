Ilfattoquotidiano.it - Morta a 19 anni Sara Piffer: la promessa del ciclismo trentino centrata da un’auto in fase di sorpasso

, 19di Palù di Giovo,del, la vittima dell’investimentole avvenuto nella mattina di venerdì attorno alle 11.30 in via Cesare Battisti, su una strada interna che collega Mezzocorona a Mezzolombardo. La ragazza stava facendo una seduta di allenamento assieme al fratello, anche lui agonista negli under 23, quando per cause ancora in via di accertamento è statadaindicondotta da un uomo di 70correva per la Mendelspeck Ge-Man di Pineta di Laives e aveva partecipato a numerose gare nazionali e internazionali.Secondo le prime ricostruzioni, pare che il veicolo che l’ha travolta proveniva dalla direzione opposta e stava superando un’altra automobile quando ha travolto la giovane. Dopo il violento impatto,si è trovata a terra rimanendo sull’asfalto priva di sensi.