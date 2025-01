Lanazione.it - Moda: Roma parla, la Toscana soffre. Crollano le esportazioni nei distretti

Oggi alle 11 a Palazzo Piacentini asi terrà il tavolo nazionale sul settoreconvocato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Per la Regioneci saranno l’assessore all’Economia Leonardo Marras e Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali di Eugenio Giani. Parteciperanno anche i rappresentanti delle principali associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali, con l’obiettivo di trovare soluzioni – e quindi adeguate misure di sostegno e incentivi – per sostenere le imprese del settore. A confermare il quadro negativo del sistemaè l’ultimo Monitor deie dei poli della, elaborato dall’ufficio studi di Intesa Sanpaolo. Nei primi nove mesi del 2024 iindustriali e i poli tecnologici della regione hanno registrato un balzo significativo nelle, con un incremento complessivo di oltre 4,4 miliardi di euro (+19,1 per cento) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e contro il +3,7 per cento registrato a livello nazionale.