La rivoluzione che attende il turismo | Isole della freschezza e spiagge attrezzate a maggio e settembre

di Filippo Donatiin cui trovare refrigerio dalle temperature roventi, fra alberi, fontane, panchine e addirittura docce. Sono alcune delle cosiddette "soluzioni di accoglienza climatica" che Ravenna dovrà adottare se vorrà avere un futuro dal punto di vista turistico. Ad avventurarsi in questa previsione è Giuseppe Giaccardi (in foto), al timone dello studio Giaccardi e Associati, che ieri ha presentato un report sule sugli effetti nel settorecrisi climatica dinanzi alla commissione consiliare dedicata. Il 2023 e il 2024 sono state annate spartiacque: "Il valore dell’impatto del cambiamento climatico sulla vacanza si attesta ormai in media oltre i quattro punti su cinque", segnala lo studio. Un evento climatico estremo è ormai sufficiente ad allontanare per sempre quella quota di visitatori che si sono trovati vis a vis con un’alluvione, un maxi-incendio, o anche solo una fase di temperature estreme.