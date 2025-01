Oasport.it - Golf, Griffin e Aberg al comando del Farmers Insurance Open dopo il secondo round, bene Manassero

Leggi su Oasport.it

isti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento settimanale. Siamo infatti arrivati al termine della seconda giornata del(montepremi 9.3 milioni di dollari), evento nato nel lontano 1952 che si snoda su due diversi percorsi. Giovedì californiano che si è protratto andando verso l’oscurità, e per questo motivo diversiisti dovranno completare la parte finale del.Classifica guidata con lo score di -6 (138 colpi) dal tandem composto dall’americano Lantoe dallo svedese Ludvig. Per loro una lunghezza di margine sullo statunitense Danny Walker, seguito ad un colpo dai connazionali Chris Gotterup ed Hayden Springer, e dal sudcoreano Sunghae Im. Classifica ancora cortissima, con 41 partecipanti che vantano punteggi al di sotto del par e sono dunque raccolti in un fazzoletto di 6 colpi.