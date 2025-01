Sport.periodicodaily.com - Venezia vs Hellas Verona: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Sarà scontro salvezza quello che andrà in scena lunedì 27 gennaio 2025 alle ore 18.30 presso lo stadio Penzo. Le due squadre, infatti, sono in zona retrocessione, rispettivamente al penultimo e terz’ultimo posto, separate da quattro punti. Scopriamo ledivsVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI lagunari occupano il diciannovesimo posto con 14 punti, e sono alla disperata ricerca di una vittoria per risalire la china e lasciare la zona retrocessione. La squadra di Di Francesco, infatti, manca l’appuntamento con l’intera posta da tre turni durante i quali hanno raccolto tre pareggi, certamente preziosi ma che non hanno migliorato la classifica.Gli scaligeri stanno leggermente meglio, come dimostra il diciassettesimo posto con 19 punti, ma attualmente sarebbero retrocessi.