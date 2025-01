Thesocialpost.it - Pantelleria, donna trovata morta in una vasca termale naturale

Tragedia a, dove unadi 81 anni, Angela Errera, è statapriva di vita in una. La vittima, un’ex insegnante elementare in pensione, sarebbe stata colta da un malore mentre si trovava immersa nelle acque termali della Contrada Gadir.Era abitudine dellarecarsi nel sitovicino alla sua abitazione in Contrada Kamma, approfittando delle giornate di sole per immergersi nella grandesituata vicino al mare aperto. Anche ieri mattina Angela aveva deciso di concedersi questo momento di relax, ma qualcosa è andato storto. “Un malore improvviso l’ha colpita mentre era in acqua”, raccontano i soccorritori.A dare l’allarme sono stati alcuni pescatori della zona, ma ogni tentativo di rianimarla è risultato vano. Per l’81enne non c’è stato nulla da fare, nonostante il pronto intervento dei soccorsi.