Ilfattoquotidiano.it - “Non capisco perché le generazioni più anziane guardino allo smart working con diffidenza. Perdere tempo per andare in ufficio non aumenta la produttività”: la storia della manager 24enne Owens

“Una generazione che (non essendo in presenza, ndr) non svolge un lavoro vero”: così Lord Rose, ex direttore di Marks & Spencer e Asda, 75 anni, ospite del programma Panorama targato Bbc ha parlato di cosa pensa di chi, oggi, lavora da remoto.Ma Vicky, 24 anni e proprietaria di una agenzia di social media (la Socially Speaking) ha voluto ribattere che no, “il lungo tragitto per arrivare innon può essere in alcun modo correlato alla”. La giovaneha detto al New York Post di non capire come mai “lepiùaffermino che il lavoro ibrido sia una forma di pigrizia mentre la verità è che per rendere le squadre di lavoro più produttive dobbiamo pensare in modo intelligente e non rigido e soprattutto dobbiamo tenere in considerazione il benessere dei dipendenti”.