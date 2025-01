Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 serie a A2, sconfitta 5-3 a Roma. Buldog ko di misura

diper laLucrezia,a 5A2, che cade in casa della capolista Real Fabricaper 5-3. Al termine di un match tirato e combattuto, i cagnacci cedono al cospetto della prima della classe, pur con qualche rimpianto per non aver capitalizzato al meglio alcune situazioni favorevoli. In un ambiente abbastanza gelido, considerando la temperatura del periodo sia negli spogliatoi che durante il riscaldamento, i ragazzi di mister Elia Renzoni hanno lottato su ogni pallone, non riuscendo poi nel finale a riaprire la partita. "Abbiamo combattuto contro la prima della classe giocando una gara gagliarda e consapevole dei nostri mezzi – afferma mister Renzoni –. Il Real Fabrica è in questo momento meritatamente la migliore squadra di questaA2 e ti punisce praticamente ad ogni errore.