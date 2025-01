Cityrumors.it - Bimba rapita, la coppia di criminali: chi sono e cosa volevano

Leggi su Cityrumors.it

La donna sembra essere stata la menta del rapimento, proprio qualche giorno fa su Facebook scriveva: Voglio un anno serenoUn dramma che per fortuna ha avuto un epilogo positivo. Ma la paura di non riuscire più a ritrovare la bambina è stata tanta. Non solo della mamma e del papà e dell’intera famiglia, ma anche di tutta Cosenza che si è mobilitata per ritrovare la piccola neonata che era sparita dalla clinica dove era nata., ladi: chi(Ansa Foto) Cityrumors.itLa bambinasotto il naso della mamma e delle nonne che erano lì per celebrare l’arrivo della piccola nella loro famiglia. A fare questo scempio unadi persone che non riusciva ad avere figli. Lei infermiera di 51 anni di Castrolibero, paese di 9mila anime dell’hinterland di Cosenza, si chiama Rosa Vespa e aveva perso un bambino da poco.