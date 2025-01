Quotidiano.net - Tetto al prezzo del gas: la Commissione europea non discute l'estensione

Leggi su Quotidiano.net

L'delaldel gas "non è attualmente in discussione nella". Lo ha confermato la portavoce dell'esecutivo Ue per l'energia, Anna-Kaisa Itkonen, durante il briefing con la stampa. La misura di emergenza varata durante la crisi dei prezzi di gas ed elettricità nel 2022 è in scadenza alla fine di gennaio. La portavoce ha precisato che i prezzi dell'energia rimangono "una delle principali priorità politiche della nuova: è una questione di competitività e una questione importante per i consumatori europei e per le aziende europee". A fine febbraio "verrà presentato un piano d'azione sull'energia a prezzi accessibili, che includerà i modi per ridurre i prezzi dell'energia in Europa", ha aggiunto. Attualmente il piano menzionato è in calendario per il 26 febbraio.