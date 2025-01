Ilfoglio.it - Sul gas l'Europa può liberarsi da Putin e trovare un accordo con Trump

Il 2025 sarà un altro anno di transizione per il mercato del gas, probabilmente l’ultimo, in cui proseguiranno gli strascichi dei problemi geopolitici con la Russia e le tensioni sui prezzi. Il principale fattore è, ovviamente, la chiusura dal 1° gennaio del gasdotto che attraversa l’Ucraina: vuol dire 15 miliardi di metri cubi (bcm) in meno in. O meglio, 15 bcm che spariscono dal mercato, che la Russia non potrà vendere a nessuno. Per l’questo comporterà, secondo l’ultimo “Gas market report” pubblicato dall’Agenzia internazionale dell’energia (Iea), una pressione sui prezzi dovuta anche ad altri fattori come un inverno rigido (più consumi) e poco ventoso (meno energia eolica). L’aumento della domanda invernale e la chiusura del gasdotto ucraino non pongono all’rischi di scarsità, come quando Mosca nel 2022 aveva chiuso le forniture che fluivano dalle altre due grosse arterie, Yamal-attraverso la Polonia e il Nord Stream attraverso il Baltico.