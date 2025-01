Lanazione.it - Maltrattamenti all’asilo. Le indagini sono chiuse

Era stato il racconto di uno dei piccolini, nella classe della scuola del borgo della nostra provincia, a far scattare ledei carabinieri. E così nella piccola scuola materna erano state messe le telecamere che hanno ripreso vari episodi di strattonamenti e grida rivolte verso i bambini. Lo scorso 16 aprile la maestra, 62 anni, era finita agli arresti domiciliari, con l’accusa diaggravati sui bambini della scuola materna (dai tre ai cinque anni di età) che erano a lei affidati. Ora la pm Chiara Contesini ha inviato l’avviso di conclusione dellee chiederà il rinvio a giudizio per la maestra, attualmente sospesa dall’insegnamento, e anche per una sua collega che avrebbe assistito nel tempo alle sue condotte: alla insegnante è contestata l’omessa denuncia e l’abuso di mezzi di correzione.