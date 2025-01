Tarantinitime.it - Incidente sulla SS7, tir esce fuori strada

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoUn tir che trasportava materiale metallico è uscitoSS7, in direzione Massafra. Non è chiara la dinamica dell’ora al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. Nel sinistro non sono state coinvolte altre auto e non ci sono feriti. L'articoloSS7, tirproviene da Tarantini Time Quotidiano.