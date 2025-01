Dilei.it - Ascolti tv del 21 gennaio, Alessandro Preziosi sfida Zorro con Black out 2

Il martedì sera in tv la fiction è protagonista. Il 21in prima serata si sonote le serieout 2 su Rai 1 e Amore e Vendetta –su Canale 5.Su Rai 1 la seconda puntata diOut – Le verità nascoste con, Aurora Ruffini e Marco Rossetti (che è tra i protagonisti anche di Un passo dal cielo 8) si concentra sull’omicidio di Umberto che apre nuovi scenari. L’uomo, poco prima di morire, ha tentato di rivelare qualcosa ma non ce l’ha fatta. Il primo sospettato è Karim, ma il proiettile rinvenuto nel cadavere non è compatibile con il suo fucile.Su Canale 5 invece le avventure dihanno visto Don Diego continuare a indagare sul ruolo del clan dell’Orso e dell’amico di famiglia Tadeo nella morte di suo padre, mentre scoppia un sanguinoso contrasto tra i poteri forti di Los Angeles: la compagnia russo-americana uccide il Governatore, facendo ricadere la colpa su, e Irina tradisce il direttore.