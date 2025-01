Iltempo.it - Salvini: "Sabotaggio contro strutture ferroviarie? Lo disse un premier nel 2014"

(Agenzia Vista) Roma, 21 gennaio 2025 "Quando ci sono dei disagi, la prima cosa da fare è scusarsi come fatto da Fs. È mio dovere, oggi, spiegare quello che è successo e che sta succedendo. Lo dico con estrema chiarezza: un grande Paese come l'Italia non si fa e non si farà mai intimidire. Lo dico perché, da anni, la rete ferroviaria è oggetto di attacchi. Lo ribadì anche un, che neltestualmente “è in atto una operazione dile. È evidente”. Come troppe cose dette da quel, anche in quel caso alle parole non seguirono i fatti". Cosìalla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev