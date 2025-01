Ilfattoquotidiano.it - Roma, studentesse e prof spogliate con l’intelligenza artificiale: sospeso e denunciato un ragazzo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ilche ha diffuso immagini di nudo false, sviluppate grazie ale partendo dalle fotografie dei volti di compagne di scuola e di un insegnante. Il caso avvenuto a, come riportato daToday, riguarda un maturando del liceo Newton che non potrà partecipare alle lezioni per 15 giorni. La causa della sospensione sono state le sue azioni: lo studente ha falsificato delle fotografie avvalendosi di un software russo che funziona con un sistema chatbot. Alcune delle immagini appartenevano a quattro ragazze, due minorenni al tempo dell’accaduto, e risultano rubate da Instagram.La prima a parlare è stata Cinzia Giacomobono, la preside del liceo: “C’è una denuncia penale e non voglio dire nulla. Abbiamo preso la situazione in considerazione da tutti i punti di vista, per recare meno danno possibile alle persone coinvolte”.