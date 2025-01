Dilei.it - Kate Middleton, la visita segreta a Londra che rimette tutto in discussione

sarebbe andatamente aperre la University College School (UCS) di Hampstead che potrebbe diventare la prossima scuola di George. Questo significa che i Principi del Galles non hanno ancora scelto a quale istituto iscrivere il primogenito, malgrado si era dato per certo che sarebbe andato al Marlborough College., l’indecisione sulla scuola di GerogeDunque, ladiha rimesso inil futuro scolastico di George. È da tempo che la Principessa del Galles e William si stanno guardando attorno per trovare la scuola secondaria che risponda al meglio alle loro esigenze circa l’educazione del futuro Re d’Inghilterra.William esono combattuti tra il dare un’infanzia normale a George e prepararlo per il suo ruolo futuro con un’istruzione dura e severa.