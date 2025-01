Lanazione.it - Il colle continua a perdere residenti. Santi: "Servono interventi mirati. Fondamentale è mantenere i servizi"

Non si frena la parabola discendente sul fronte dei. Al 31 dicembre 2024, inel Comune di Volterra sono 9.436, contro i 9.522 del 2023. Il saldo negativo è di 80fra 2023 e 2024. Il saldo negativo tra 2022 e 2023 era di 90. Crescono i nuovi nati: erano 39 nel 2023, sono 49 nell’anno che ci siamo appena lasciati alle spalle. Diminuiscono i decessi: 151 nel 2023, 139 invece i decessi che si sono verificati nel corso del 2024. L’inverno demografico rappresenta un fenomeno che non riguarda esclusivamente la città di Volterra, ma che attanaglia molte altre città e località, non solo quelle montane, e da lustri. Il fenomeno ha una portata a livello nazionale, perché in tutto il Paese da anni la curva discendente non si è più arrestata. Un problema nazionale, come detto, che cristalizza una situazione in cui il tasso di natalità crolla, l’età media della popolazione aumenta e il numero dei decessi supera ampiamente quello dei nati.