Formiche.net - Così Erdogan punta a mediare sul tavolo ucraino (con l’aiuto di Trump?)

Dopo il cessate il fuoco a Gaza, tocca all’Ucraina? Recep Tayyiplo spera vivamente e manda un messaggio a Donald: intende essere questa volta mediatore riconosciuto dagli Usa per plasmare un anno di pax (e ricominciarea fare affari). Nelle stesse ore in cui il 47mo presidente americano giurava e pronunciava il suo discorso in occasione dell’insediamento, sul Bosforo si ragionava su un lasso di tempo semestrale. Ovvero la distanza che separa l’accordo sulla striscia di Gaza da quello potenziale tra Kyiv e Mosca. Minimo comun denominatore è la nuova amministrazione americana che, come lo stessoha detto nel suo discorso di ieri, vuole far cessare i conflitti.Qui KievQuasi millecento giorni di guerra hanno determinato un quadro complicatissimo. SecondoVladimir Putin sta “distruggendo la Russia” non raggiungendo un accordo per porre fine alla guerra con l’Ucraina.