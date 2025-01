Nerdpool.it - Brave New World: ecco perché il nuovo Captain America può combattere Red Hulk

Leggi su Nerdpool.it

Iltorna in azione con un mix di vecchi trucchi e nuove tecnologie.Newvedrà Sam Wilson (interpretato da Anthony Mackie) affrontare il temibile Red, la versione “izzata” del Presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross (interpretato da Harrison Ford). Come mostrato nella serie The Falcon and the Winter Soldier (2021), Sam ha deciso di non utilizzare il siero che aveva trasformato Steve Rogers (Chris Evans) in un super soldato. Questo siero era stato ricreato da un ex scienziato dell’HYDRA utilizzando il sangue di Isaiah Bradley (Carl Lumbly), il primo super soldato afrono.Mentre il siero replicato ha dato poteri ai Flag Smashers di Karli Morgenthau (Erin Kellyman) e al Capitanufficiale del governo statunitense John Walker (Wyatt Russell), ilalato di Sam ha potuto contare su una versione migliorata della sua tuta EXO-7 Falcon, creata dai Wakandiani.