Tiro a volo: una buona Italia saluta Buenos Aires. Positivo l'impatto di Lodde nello skeet

Un inizio. Forse è questo il modo più idoneo per descrivere quanto successo negli scorsi giorni a, città che ha ospitato la prima tappa valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di. La compagine azzurra ha infatti ottenuto complessivamente due piazzamenti sul podiomaschile, uscendo a mani vuote dalle altre specialità e categorie, pur ben figurando in quasi tutte le prove.Non si può che giudicare bene dunquedel Neo DT Luigi: l’ormai ex atleta, al debutto assoluto nel suo nuovo ruolo, ha potuto contare sul secondo e sul terzo posto conquistati da Gabriele Rossetti ed Elia Sdruccioli, due tiratori che si sono ben distinti per tutto l’arco della rassegna, dimostrando fin da subito di essere entrati con il giusto ritmo e facendosi trovare pronti nei momenti di maggior tensione.