Harry Potter: ecco il cast (quasi) completo della serie HBO, confermato anche Severus Piton.

Sei nuovi attori si uniscono aldi, latv di HBO Original: tra i protagonisti confermati John Lithgow, Janet McTeer e Paapa Essiedu. Il mondo disi prepara a tornare sullo schermo con una nuovaHBO Original e l'annuncio delprincipale accende l'entusiasmo dei fan. Tra i nomi ufficializzati dalla produzione spiccano interpreti pluripremiati come John Lithgowe Janet McTeer e si confermaPaapa Essiedu nel ruolo di. La scelta dell'attore che "rimpiazzerà" Alan Rickman, in particolare, sta già facendo discutere.stellare per il reboot diJohn Lithgow, già visto nei panni di Winston Churchill in The Crown e vincitore di sei Emmy e due Tony Award, interpreterà Albus Silente, confermando così le aspettative .