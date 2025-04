Juventusnews24.com - Szczesny si mette a disposizione del Barcellona: «Sono qui per aiutare la squadra». Poi svela un retroscena sul suo arrivo in blaugrana: le sue parole!

Wojciech Szczesny vuole rimanere al Barcellona. La volontà dell'ex Juve è stata manifestata dalle parole riprese da Fabrizio Romano sul suo profilo X.

SZCZESNY – «Sono qui per rimpiazzare ter Stegen e aiutare il Barça. Se Flick deciderà di puntare su di lui, rispetto la decisione. Abbiamo un buon rapporto. Pochi mesi fa ero in spiaggia. Quando il Barcellona ha chiamato, stavo giocando a golf con mio figlio. Era impossibile, per me, pensare a vincere grandi titoli dopo il ritiro. Ma amo vincere e voglio vincere».