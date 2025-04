The Family 2 Anticipazioni Puntate dal 21 al 25 Aprile 2025 Aslan Tenta Di Assassinare Suo Zio

Family 2, Anticipazioni Puntate dal 21 al 25 Aprile 2025: Ibrahim viene avvelenato durante la cena con i Soykan ed Aslan è il responsabile. Le condizioni dell’uomo sono gravi!The Family 2 prosegue e, nel corso delle Puntate in onda nella settimana dal 21 al 25 Aprile 2025, al centro dell’attenzione ci sarà una mossa inaspettata di Aslan. Dopo aver scoperto le sue macchinazioni contro Leyla, Aslan tenterà di togliere la vita a suo zio nel corso di una cena di famiglia. Le condizioni dell’uomo saranno gravi ma Aslan non sarà riuscito nel suo intento. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.The Family 2: dove eravamo rimasti?Aslan e Devin ricevono una buona notizia e decidono di festeggiare recandosi nei luoghi in cui la loro relazione è iniziata. Uominiedonnenews.it - The Family 2, Anticipazioni Puntate dal 21 al 25 Aprile 2025: Aslan Tenta Di Assassinare Suo Zio! Leggi su Uominiedonnenews.it The2,dal 21 al 25: Ibrahim viene avvelenato durante la cena con i Soykan edè il responsabile. Le condizioni dell’uomo sono gravi!The2 prosegue e, nel corso dellein onda nella settimana dal 21 al 25, al centro dell’attenzione ci sarà una mossa inaspettata di. Dopo aver scoperto le sue macchinazioni contro Leyla,tenterà di togliere la vita a suo zio nel corso di una cena di famiglia. Le condizioni dell’uomo saranno gravi manon sarà riuscito nel suo intento. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.The2: dove eravamo rimasti?e Devin ricevono una buona notizia e decidono di festeggiare recandosi nei luoghi in cui la loro relazione è iniziata.

The Family 2, trame e anticipazioni dal 21 al 25 aprile. The Family: anticipazioni martedì 15 aprile! Tolga viene ucciso. The Family, su Canale 5 la seconda stagione: le anticipazioni dal 24 al 28 marzo. The Family 2, trame e anticipazioni dal 14 al 18 aprile. The Family torna con la seconda stagione: info e anticipazioni. The Family 2, come finisce la soap turca ispirata ai Soprano: Aslan e Devin saranno mai una famiglia?. Ne parlano su altre fonti

Secondo tvserial.it: The Family 2, anticipazioni dal 21-25 aprile: Leyla resta in carcere - The Family 2 dal 21-25 aprile 2025: scopri le trame e le anticipazioni degli episodi della seconda stagione di “Aile” in onda su Canale 5.

Scrive serial.everyeye.it: The Family: anticipazioni martedì 15 aprile! Tolga viene ucciso - Ecco tutte le anticipazioni della nuova puntata di The Family 2 di martedì 15 aprile, in onda come di consueto, su Canale 5 ...

Nota di tvserial.it: The Family 2, anticipazioni dal 14-18 aprile: la morte di Tolga - The Family 2 dal 14-18 aprile: scopri le trame e le anticipazioni degli episodi della seconda stagione di “Aile” in onda su Canale 5.