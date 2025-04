Dazi sospesi le Borse del Vecchio continente festeggiano Milano la migliore New York Times La Cina blocca export di diverse terre rare

Dazi Tgcom24.mediaset.it - Dazi sospesi, le Borse del Vecchio continente festeggiano: Milano la migliore | New York Times: "La Cina blocca l'export di diverse terre rare" Leggi su Tgcom24.mediaset.it La Casa Bianca: "Non ci aspettiamo una recessione". Il Fondo monetario internazionale: "I rischi geopolitici globali restano elevati, timori sulla stabilità macroeconomica". L'Opec taglia le stime della domanda di petrolio per i

Volano le borse europee dopo gli annunci di Trump ed Unione europea della sospensione dei dazi: Milano a +7 per cento. Nonostante la sospensione dei dazi, le borse statunitensi hanno chiuso male. Dazi, in calo le Borse Europee, l’Asia chiude contrastata. Wall Street a picco, dollaro sotto pressione. Trump: “Tratteremo con l’Ue come unico blocco”. Dazi alla Cina …. Dazi, Ue sospende per 90 giorni controtariffe. Tonfo Wall Street. Wall Street chiude in forte calo. Trump: «Tratteremo con Ue, non con singoli Paesi». Giorgetti dimezza la crescita dell'Italia. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta ilsole24ore.com: Il design storico italiano desiderato dagli americani, ma minacciato dai dazi - L’incertezza domina e la variabile dazi, ora sospesi da Trump per 90 giorni, rappresenta comunque una grave minaccia anche per il mercato del design da collezione. Gli Usa, infatti, costituiscono una ...

Riporta msn.com: L'Ue sospende per 90 giorni i dazi contro gli Usa: le Borse europee in forte rialzo - Con la decisione di oggi, ha spiegato il portavoce dell’esecutivo Ue per il Commercio, Olof Gill, la Commissione europea ha deciso di rinviare l’intera lista di controdazi approvata ieri in risposta a ...

Scrive msn.com: Dazi sospesi, le borse europee chiudono in netto rialzo: bene Piazza Affari con un +4,73% - I mercati dopo le forti perdite di ieri, tirano il fiato dopo l’annuncio del presidente Usa Donald Trump di una pausa di 90 giorni sulle tariffe reciproche per i Paesi che non hanno effettuato ritorsi ...