Lvmh Ricavi del Primo Trimestre in Calo del 2 Penalizzati Vini e Moda

Lvmh ha chiuso il Primo Trimestre dell'anno con Ricavi per 20,3 miliardi di euro, in Calo del 2% su base contabile e del 3% su base organica. Al Calo del fatturato, emerge da una nota, hanno contribuito soprattutto la divisione 'Wines & Spirits' (-8% su base contabile e -9% su base organica), con un giro d'affari sceso a 1.305 milioni di euro, e quella 'Fashion & Leather Goods' (-4% su base contabile e -5% organica), i cui Ricavi sono diminuiti a 10,11 miliardi di euro. "Lvmh ha mostrato una buona resilienza e ha mantenuto il suo potente slancio innovativo nonostante un contesto geopolitico ed economico turbolento - spiega il gruppo -. L'Europa ha registrato ancora una volta una crescita a parità di perimetro e a cambi costanti. Gli Stati Uniti hanno registrato un leggero Calo, nonostante una buona performance nei settori 'Moda e pelletteria' e 'orologi e gioielli'. Quotidiano.net - Lvmh: Ricavi del Primo Trimestre in Calo del 2%, Penalizzati Vini e Moda Leggi su Quotidiano.net Il colosso mondiale del lussoha chiuso ildell'anno conper 20,3 miliardi di euro, indel 2% su base contabile e del 3% su base organica. Aldel fatturato, emerge da una nota, hanno contribuito soprattutto la divisione 'Wines & Spirits' (-8% su base contabile e -9% su base organica), con un giro d'affari sceso a 1.305 milioni di euro, e quella 'Fashion & Leather Goods' (-4% su base contabile e -5% organica), i cuisono diminuiti a 10,11 miliardi di euro. "ha mostrato una buona resilienza e ha mantenuto il suo potente slancio innovativo nonostante un contesto geopolitico ed economico turbolento - spiega il gruppo -. L'Europa ha registrato ancora una volta una crescita a parità di perimetro e a cambi costanti. Gli Stati Uniti hanno registrato un leggero, nonostante una buona performance nei settori 'e pelletteria' e 'orologi e gioielli'.

