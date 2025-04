Ilprimatonazionale.it - Gasperini, parole sul Milan nella conferenza stampa post Bologna

sogna la vittoria cole ne parla inGian Pierotorna a sorridere dopo il successo dell’Atalanta, che ha ritrovato la vittoria in Serie A dopo oltre tre mesi. Il tecnico nerazzurro ha commentato con soddisfazione inad ANSA il 2-0 ottenuto e il sorpasso in classifica sul: “Mettere ila quattro punti di distanza, con sei giornate ancora da giocare, dice molto sull’importanza di questo risultato”.guarda già all’obiettivo Champions League: “Arrivare a circa 70 punti potrebbe bastare per la qualificazione. Vincere contro ilrenderebbe il cammino più semplice”. L’allenatore sottolinea la difficoltà del campionato italiano: “Vincere 18 partite su 32 è un grande risultato, considerando il livello degli avversari con cui ci confrontiamo ogni settimana”.