Tirrenia biglietti gratis per magistrati forze del ordine e funzionari della Prefettura 40 nuovi indagati

dell'inchiesta Tirrenia: trovata la lista delle “gold card” che garantivano viaggio a zero per la Sardegna Affaritaliani.it - Tirrenia, biglietti gratis per magistrati, forze dell'ordine e funzionari della Prefettura: 40 nuovi indagati Leggi su Affaritaliani.it Nuovo filone'inchiesta: trovata la listae “gold card” che garantivano viaggio a zero per la Sardegna

Da Tirrenia biglietti gratis a magistrati e militari: 40 indagati. Biglietti gratis Tirrenia, 40 indagati per corruzione: ammiragli, magistrati, forze dell’ordine. Tirrenia, biglietti gratis per magistrati, militari e funzionari: 40 indagati per corruzione. Biglietti gratis Tirrenia, ipotesi corruzione: 40 indagati tra ammiragli, forze dell’ordine e magistrati. Biglietti gratis sulle navi Tirrenia, 40 indagati per corruzione: tra loro magistrati, forze dell'ordine e funzionari di prefettura. Caso Tirrenia, biglietti gratis a militari e magistrati: 40 indagati per corruzione. Ne parlano su altre fonti

Segnala fanpage.it: Scandalo Tirrenia: biglietti gratis in cambio di favori. 40 indagati, anche due magistrati - Bufera sulla Tirrenia: circa 40 tra magistrati, militari e funzionari pubblici indagati per corruzione. Avrebbero ricevuto viaggi gratis in cambio di favori. Sequestrati 64 milioni e 3 traghetti.

Segnala msn.com: Tirrenia, si indaga per corruzione: biglietti gratis a magistrati, ammiragli e forze dell'ordine - Una quarantina di persone, tra cui magistrati, appartenenti alle forze dell'ordine e funzionari di varie prefetture, sono indagati nell'ambito di ...

Riporta quotidiano.net: Tirrenia, biglietti gratis a magistrati, forze dell’ordine e funzionari: 40 indagati per corruzione - Sequestrati tre traghetti della Compagnia per un valore di 64,3 milioni. La Procura: prosegue il regolare servizio. Secondo gli inquirenti impiegate anche navi prive dei requisiti previsti ...