Per la grave frattura alla gamba un autotrapianto di cellule staminali intervento al avanguardia a Perugia

Perugia, 14 aprile 2025 – Eseguito per la prima volta in Umbria un trapianto autologo di cellule mesenchimali dall'équipe di chirurghi ortopedici. ll paziente, vittima di un incidente motociclistico, aveva subito una frattura complessa dell’arto inferiore e, a causa della gravità del trauma, è stato necessario un intervento chirurgico avanzato. Lo ha eseguito l'équipe medica guidata dal dottor Lorenzo Maria Di Giacomo, della struttura complessa di Ortopedia e Traumatologia diretta dal professor Auro Caraffa. “Per la ricostruzione dell’arto – sottolinea Di Giacomo – è stato impiegato un fissatore esterno con un meccanismo a “slitta”, che permette il trasporto progressivo di un segmento osseo in direzione della frattura, favorendo la rigenerazione ossea. In questo intervento innovativo, sono state utilizzate cellule mesenchimali, un particolare tipo di cellula staminale che ha origine dal mesoderma, prelevate dal midollo osseo del paziente stesso, a cui si è aggiunto un innesto di una sostanza osteoinduttrice, contribuendo a stimolare la formazione di nuovo tessuto osseo nella zona interessata. Lanazione.it - Per la grave frattura alla gamba un autotrapianto di cellule staminali: intervento all'avanguardia a Perugia Leggi su Lanazione.it , 14 aprile 2025 – Eseguito per la prima volta in Umbria un trapianto autologo dimesenchimali dall'équipe di chirurghi ortopedici. ll paziente, vittima di un incidente motociclistico, aveva subito unacomplessa dell’arto inferiore e, a causa della gravità del trauma, è stato necessario unchirurgico avanzato. Lo ha eseguito l'équipe medica guidata dal dottor Lorenzo Maria Di Giacomo, della struttura complessa di Ortopedia e Traumatologia diretta dal professor Auro Caraffa. “Per la ricostruzione dell’arto – sottolinea Di Giacomo – è stato impiegato un fissatore esterno con un meccanismo a “slitta”, che permette il trasporto progressivo di un segmento osseo in direzione della, favorendo la rigenerazione ossea. In questoinnovativo, sono state utilizzatemesenchimali, un particolare tipo di cellula staminale che ha origine dal mesoderma, prelevate dal midollo osseo del paziente stesso, a cui si è aggiunto un innesto di una sostanza osteoinduttrice, contribuendo a stimolare la formazione di nuovo tessuto osseo nella zona interessata.

Per la grave frattura alla gamba un autotrapianto di cellule staminali: intervento all'avanguardia a Perugia. Ne parlano su altre fonti

Secondo lanazione.it: Per la grave frattura alla gamba un autotrapianto di cellule staminali: intervento all'avanguardia a Perugia - Incidente in moto: il paziente aveva subito una frattura complessa della gamba. Eseguito per la prima volta in Umbria un trapianto autologo di cellule mesenchimali dall'equipe di chirurghi ortopedici ...

Scrive vocealta.it: Federica Brignone: frattura alla gamba sinistra per l’azzurra - La Brignone ha riportato una grave frattura alla gamba sinistra. Si tratta di una frattura scomposta che coinvolge sia il piatto tibiale che la testa del perone. Infatti, durante la seconda manche del ...

Secondo rainews.it: Brignone, grave infortunio alla gamba - Ai campionati italiani assoluti di slalom gigante in Trentino, vinti dalla bergamasca Ilaria Ghisalberti, brutta caduta eper Federica Brignone. La campionessa, fresca vincitrice della Coppa del mondo ...