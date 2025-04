Quotidiano.net - Iniziati i lavori di restauro della cupola di Santa Sofia, patrimonio Unesco a Istanbul

Sonoper restaurare ladi, l'edificio costruito nel VI secolo,dal 1985 e tra i più noti simboli di. Isullasi collocano all'interno di undell'edificio che è stato avviato circa dieci anni fa. "È un monumento importante, deve essere preservato, conservato e restaurato sempre, in continuazione", ha detto all'ANSA Asnu Bilban Yalcin, che fa parte del Comitato scientifico, approvato dall', che supervisiona i restauri, in collaborazione con il ministero del Turismo turco. Professoressa dell'università die storica dell'arte bizantina laureata all'Università Sapienza di Roma, Yalcin ha sottolineato l'importanza deldell'enormedi, che "come dicevano i bizantini, pare sospesa come fosse sorretta dagli angeli".