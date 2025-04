Ne vedremo delle belle finisce nel dramma gelo tra due ballerine e Pamela Prati si dilegua

Ne vedremo delle belle doveva essere un varietà leggero, ma dietro le quinte si è trasformato in un palcoscenico di litigi, fughe teatrali e prime donne offese. Altro che sabato sera tranquillo! Altro che show del sabato sera: Ne vedremo delle belle, il varietà lampo firmato Carlo Conti e trasmesso per qualche settimana su Rai 1, si è rivelato un vero e proprio festival del caos. Il programma ha chiuso in anticipo i battenti lo scorso sabato a causa degli ascolti poco brillanti, ma - ironia della sorte - il meglio (o il peggio) è accaduto dietro le quinte. A svelare l'intrigante retroscena ci ha pensato oggi Caterina Balivo a La Volta Buona. Dietro le quinte agitati: Brandi e Melillo ai ferri corti Durante la puntata, la conduttrice ha raccontato di una .

