La montagna di debiti di Fagioli 28 milioni di euro e il fastidio per De Giacomo Si vanta in giro e ci mette nei guai

La montagna di debiti di Fagioli (2,8 milioni di euro) e il fastidio per De Giacomo: "Si vanta in giro e ci mette nei guai"

Milano, 14 aprile 2025 – “Ha già fatto un percorso, anche psicologico e con gli interrogatori nelle indagini, ha già pagato con la squalifica sul fronte della giustizia sportiva. Per lui questo è un capitolo chiuso, non c'è nulla di nuovo e vuole definirlo nel più breve tempo possibile anche negli aspetti penali”. Così l'avvocato Armando Simbari, dopo aver incontrato in Procura i pm di Milano che indagano suldi scommesse illegali, con 12 calciatori di serie A coinvolti, ha parlato della posizione di Nicolò, che potrebbe uscire dal procedimento penale pagando una semplice oblazione. I calciatori Alessandro Florenzi, Nicolòe Sandro Tonali, coinvolti nel presuntodi scommesse illegali Il percorso psicologico L'avvocato Simbari, che nel pomeriggio ha visto i pm Filippini e Amadeo - i quali, tra l'altro, poco prima avevano anche avuto una riunione col procuratore Marcello Viola - ha chiarito che, l'ex centrocampista della Juve ora alla Fiorentina, ha già “fatto un percorso” dal punto di vista psicologico e “sta recuperando appieno anche dal punto di vista sportivo”, dopo la squalifica per il caso scommesse.